स्मार्ट मीटर के बाद भी नहीं भरा बिजली का बिल, छत्तीसगढ़ को मिलने वाले अनुदान की एक-तिहाई राशि अटकी

प्रदेश में 32,741 सरकारी कनेक्शनों को प्री-पेड व्यवस्था के लिए चिह्नित किया गया है और करीब 85 प्रतिशत सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर भी लगाए जा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक प्री-पेमेंट के रूप में केवल डेढ़ से दो करोड़ रुपये मिलना व्यवस्था की धीमी रफ्तार को दिखाता है। अब चुनौती यह है कि सरकारी विभाग पुराने बकाए का भुगतान कितनी तेजी से करते हैं और प्री-पेड मीटर में नियमित रूप से अग्रिम राशि जमा करते हैं। क्योंकि जब तक सरकारी कनेक्शनों का बकाया कम नहीं होता और प्री-पेड व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू नहीं होती, तब तक आरडीएसएस से जुड़ी केंद्रीय राशि पर असर बना रहने की आशंका है।