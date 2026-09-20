राहुल गांधी के दौरे पर CM साय का कटाक्ष, बोले- पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, कांग्रेस को नुकसान ही हुआ

CM Sai On Rahul Gandhi: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी के राजनीतिक दौरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां-जहां गए, वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ।
Rahul Gandhi MP Visit: राहुल गांधी के अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक दौरों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। ओडिशा रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में सीएम साय ने राहुल गांधी के पूर्व दौरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि जिन-जिन जगहों पर राहुल गांधी गए, वहां कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने राहुल गांधी के मध्यप्रदेश दौरे को लेकर भी इसी तरह की टिप्पणी की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राहुल गांधी के पिछले दौरों का रिकॉर्ड देखा जाए तो जिन स्थानों पर उन्होंने दौरा किया, वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है। सीएम साय ने इसी आधार पर राहुल गांधी के मध्यप्रदेश दौरे को लेकर भी तंज कसा। साय के मुताबिक, राहुल गांधी के मध्यप्रदेश आने का असर भी देखने को मिलेगा। हालांकि, यह मुख्यमंत्री का राजनीतिक दावा है और इसे कांग्रेस के प्रदर्शन पर स्वतंत्र निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
राहुल गांधी ने 19 सितंबर को मध्यप्रदेश के इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम से पहले आयोजन स्थल, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अनुमति को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी हुई। इंदौर कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और आयोजन से जुड़े कई प्रबंध किए गए थे। पुलिस की ओर से कार्यक्रम के लिए सुरक्षा संबंधी शर्तें रखी गई थीं। इन शर्तों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जबकि पुलिस की ओर से इन्हें सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बताया गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दो दिवसीय ओडिशा प्रवास के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनकी ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात प्रस्तावित थी। दोनों राज्यों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की बात कही गई। राहुल गांधी के दौरों को लेकर साय की यह टिप्पणी ऐसे समय आई, जब कांग्रेस नेता अलग-अलग राज्यों में कार्यक्रम कर रहे हैं। इंदौर में हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए, वहीं भाजपा नेताओं की ओर से उनके बयानों पर प्रतिक्रिया दी गई।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इंदौर कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए विकास से जुड़े मुद्दों पर तथ्य और आंकड़ों के साथ चर्चा की बात कही। राजनीतिक बयानबाजी के बीच दोनों दलों के नेताओं की ओर से एक-दूसरे पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सीएम साय का राहुल गांधी के दौरों को लेकर दिया गया बयान भी इसी राजनीतिक खींचतान का हिस्सा है।
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