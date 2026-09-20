राहुल गांधी के दौरे पर CM साय का कटाक्ष, बोले- पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, कांग्रेस को नुकसान ही हुआ

राहुल गांधी ने 19 सितंबर को मध्यप्रदेश के इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम से पहले आयोजन स्थल, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अनुमति को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी हुई। इंदौर कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और आयोजन से जुड़े कई प्रबंध किए गए थे। पुलिस की ओर से कार्यक्रम के लिए सुरक्षा संबंधी शर्तें रखी गई थीं। इन शर्तों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जबकि पुलिस की ओर से इन्हें सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बताया गया।