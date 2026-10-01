छत्तीसगढ़ के 1,399 अमर शहीद जवानों को सर्व समाज ने दिया तर्पण, 24 घंटे चला राम नाम यज्ञ

छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष एवं दक्षिण कौशल के पीठाधीश्वर महंत राजीव लोचन दास ने कहा कि बेमेतरा जिले का ग्राम धनगांव उनकी जन्मभूमि है और इस पुण्य धरा पर राष्ट्र रक्षकों का स्मरण करना अत्यंत गर्व और भावुकता का क्षण है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों से छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा के लिए देशभर के 1399 वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन वीरों ने छत्तीसगढ़वासियों की सुख-शांति के लिए जो अपना सर्वस्व अर्पण किया है, उसके ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए आज पूरा समाज एकजुट होकर पूरी कृतज्ञता के साथ उन वीर हुतात्माओं के लिए तर्पण का यह पुनीत कार्य कर रहा है।