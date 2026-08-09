Mines Lease Cancelled: दुर्ग में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 42 खदानों के उत्खनन पट्टे निरस्त, लंबे समय से बंद था खनन

Mines Lease: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 42 खदानों के उत्खनन पट्टे निरस्त करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद उपसंचालक खनिज प्रशासन, जिला दुर्ग ने यह कार्रवाई की है। विभागीय जांच और निरीक्षण के दौरान इन खदानों में खनिज नियमों के अनुरूप संचालन नहीं पाया गया। कई खदानों में एक साल से भी अधिक समय से खनन और उत्पादन का काम बंद था। खनिज विभाग की इस कार्रवाई के बाद संबंधित पट्टेदारों को बड़ा झटका लगा है। निरस्त किए गए उत्खनन पट्टों में सबसे अधिक 27 चूना पत्थर (Limestone) की खदानें शामिल हैं। इसके अलावा 1 डोलोमाइट, 2 क्वार्टजाइट और 12 मिट्टी के उत्खनन पट्टे भी निरस्त किए गए हैं।