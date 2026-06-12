जल्द बदल जाएगी छत्तीसगढ़ के इस रेलवे स्टेशन की तस्वीर, यात्रियों को मिलेंगी कई नई सुविधाएं

Raigarh Railway Station: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन जल्द ही आधुनिक और आकर्षक स्वरूप में नजर आएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन पर सौंदर्यीकरण, आधारभूत ढांचे के उन्नयन और विभिन्न यात्री सुविधाओं के विस्तार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार, पार्किंग, वेटिंग हॉल, प्रकाश व्यवस्था और पहुंच मार्ग को विकसित किया जा रहा है। विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों के साथ स्टेशन का दौरा किया और सभी कार्य जुलाई माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए।