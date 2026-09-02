बस्तर के 74 शिक्षकों को मिलेगा मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव सम्मान, 5 सितंबर को जगदलपुर में होगा समारोह

बस्तर से निलम मिश्रा, दुलेश्वर कश्यप, अनिल रोटिया, रामकृष्ण भय्यर, मशाराम तेवा, सुखलाल मेडिया, अनुराधा भारती का चयन हुआ। बीजापुर से मकबूल अहमद, कामेश्वर टुब्बा, तोकल सत्यनारायण, माधव मण्डल; दंतेवाड़ा से गौकरण यादव, सरिता जैन, विनोद कुमार यादव, अमर सिंह मरकाम; कांकेर से रामेश्वर नाग, जयराम तेवा, दुर्गा नेताम, सुशील हालदार, कथावती ठाकुर, माखन प्रजापती, छेदुराम सिन्हा; कोण्डागांव से सनत कुमार कुरूवंशी, दॉनसाय मण्डावी, संध्या भारद्वाज, योगेश्वर साहू, लक्ष्मण नेताम; नारायणपुर से दीनदयाल शोरी, सुकमन सिंह भण्डारी और सुकमा से सोमारू राम सोड़ी, फजल उल्ला खान, शिवलाल पाण्डे को सम्मान मिलेगा।