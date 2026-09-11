Bilaspur News: खाता खुलवाते ही अकाउंट में आ गए 2.32 करोड़ रुपए, एक गलती ने 6 लोगों को पहुंचाया जेल, खुला करोड़ों का राज

जांच में सामने आया कि गिरोह का नेटवर्क कमीशन के लालच पर चलता था। लोगों को बैंक खाते खुलवाने के लिए तैयार किया जाता और फिर खाते से जुड़े मोबाइल नंबर, एटीएम कार्ड व अन्य बैंकिंग साधन दूसरे लोगों को उपलब्ध करा दिए जाते थे। इन खातों में साइबर ठगी की रकम मंगाकर उसे आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर किया जाता था। गिरोह में अलग-अलग लोगों की भूमिका तय थी। कोई खाताधारक तैयार करता था, कोई बैंक खाते की व्यवस्था कराता था, जबकि कुछ आरोपी खातों में जरूरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर उन्हें ऑनलाइन लेन-देन के लिए तैयार करते थे। बदले में खाताधारकों को लेन-देन के आधार पर कमीशन दिया जाता था।