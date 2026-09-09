कांग्रेस की बैठक में अपनों पर ही भड़के विकास उपाध्याय, बोले- AC कमरे से निकलो, जनता के बीच जाओ

समीक्षा बैठक में यह भी सामने आया कि कई इलाकों में जनता से विरोध पत्र भरवाने का काम धीमी गति से चल रहा है। इस पर विकास उपाध्याय ने पदाधिकारियों से नाराजगी जताई और तय समय में अभियान पूरा करने के निर्देश दिए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री की मौजूदगी में ब्लॉक, मंडल और बूथ प्रभारियों से जमीनी स्थिति की जानकारी ली गई। जिलाध्यक्षों ने दावा किया कि बिजली की महंगाई और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है।