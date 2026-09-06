ज्वाइनिंग डेट से नहीं तय होगी प्रमोशन पात्रता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए अहम निर्देश

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि छत्तीसगढ़ लोक सेवाएं (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 6(2) में अर्हकारी सेवा की गणना को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। उनके मुताबिक जिस कैलेंडर वर्ष में कर्मचारी फीडर कैडर में नियुक्त होता है, उसी वर्ष को सेवा गणना का पहला वर्ष माना जाना चाहिए। चारों अधिकारियों ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2017 में हुई थी। इसलिए 2017 को पहला वर्ष, 2018 को दूसरा, 2019 को तीसरा और इसी क्रम में वर्ष 2024 को आठवां वर्ष माना जाना चाहिए। इस आधार पर उनका कहना था कि वे आठ वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर चुके थे और 1 जनवरी 2025 से इंस्पेक्टर (रेडियो) पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र थे।