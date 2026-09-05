बिलासपुर में शराब दुकान को बनाया निशाना, छत काटकर घुसा चोर और ले गया हजारों की शराब

Liquor Shop Robbery: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के चांटीडीह सब्जी मंडी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान में नकाबपोश चोर ने टीन शेड काटकर दुकान के अंदर प्रवेश किया और करीब 28 हजार रुपये की शराब की बोतलें लेकर फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के तार भी डिस्कनेक्ट कर दिए। घटना की शिकायत दुकान के सुपरवाइजर ने सरकंडा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।