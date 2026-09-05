5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

बिलासपुर में शराब दुकान को बनाया निशाना, छत काटकर घुसा चोर और ले गया हजारों की शराब

Bilaspur Liquor Shop Theft: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोर ने शराब दुकान में चोरी करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। नकाबपोश चोर छत का टीन शेड काटकर दुकान के अंदर दाखिल हुआ और सीसीटीवी के तार काटने के बाद करीब 28 हजार रुपये की शराब लेकर फरार हो गया।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Sep 05, 2026

चोरी (photo-patrika )

चोरी (photo-patrika )

Liquor Shop Robbery: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के चांटीडीह सब्जी मंडी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान में नकाबपोश चोर ने टीन शेड काटकर दुकान के अंदर प्रवेश किया और करीब 28 हजार रुपये की शराब की बोतलें लेकर फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के तार भी डिस्कनेक्ट कर दिए। घटना की शिकायत दुकान के सुपरवाइजर ने सरकंडा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सीसीटीवी बंद मिला, जांच में सामने आई चोरी की वारदात

पचपेड़ी निवासी 44 वर्षीय शिव मधुकर चांटीडीह स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान में सुपरवाइजर हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2 सितंबर की रात करीब 11 बजे दुकान बंद करने के बाद सभी कर्मचारी अपने-अपने घर चले गए थे। अगले दिन 3 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे जब वे दुकान पहुंचे तो सीसीटीवी मॉनिटर बंद मिला।

जांच करने पर कैमरों के रिसीवर का मेन स्विच, रिकॉर्डिंग और माउस के तार डिस्कनेक्ट मिले। इसके बाद सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की गई, जिसमें चोरी की पूरी घटना सामने आई।

छत का टीन काटकर दुकान में दाखिल हुआ चोर

सीसीटीवी फुटेज में 3 सितंबर की रात करीब 2:13 बजे एक नकाबपोश व्यक्ति रूम नंबर-3 की छत का टीन शेड काटकर दुकान के अंदर घुसता दिखाई दिया। दुकान में प्रवेश करने के बाद चोर पहले काउंटर के पास पहुंचा और फिर लॉकर रूम में जाकर टेबल की दराज खंगालने लगा। कुछ देर तक दुकान में सामान तलाशने के बाद आरोपी ने सीसीटीवी कैमरों के तार निकाल दिए। इसके बाद कैमरों की रिकॉर्डिंग बंद हो गई।

28 हजार रुपये की शराब गायब

चोरी की जानकारी मिलने के बाद सुपरवाइजर ने सर्कल प्रभारी को सूचना दी। अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर दुकान का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का मिलान किया गया, जिसमें करीब 28 हजार रुपये कीमत की शराब की बोतलें गायब मिलीं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नकाबपोश चोर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल बिलासपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

BSP Scrap Theft: 250 टन स्क्रैप चोरी के बाद जांच तेज, नंबर प्लेट बदलकर बीएसपी में घुस रहे थे वाहन? ऐसे खुलेगा पूरा राज

ये भी पढ़ें
Bhilai Steel Plant Scrap Theft

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2026 07:07 pm

Published on:

05 Sept 2026 07:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर में शराब दुकान को बनाया निशाना, छत काटकर घुसा चोर और ले गया हजारों की शराब

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur News: शिक्षक की मेहनत से 30 से ज्यादा बने बाल वैज्ञानिक, PM मोदी और रूस के राष्ट्रपति के सामने दिखाया हुनर

Chhattisgarh News
पत्रिका प्लस

Teacher’s Day 2026: आंखों की रोशनी गई, ज्ञान का उजाला नहीं… सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहे मूरितराम, जानें बिलासपुर के शिक्षक का सफर

Chhattisgarh News
बिलासपुर

GGU Admission 2026: 477 खाली सीटों पर एडमिशन का मौका, 8 सितंबर को मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश

Chhattisgarh News
बिलासपुर

765 KV लाइन से 8 गांवों पर खतरा, हाईकोर्ट ने केंद्र पर ठोका 10 हजार जुर्माना, जानें पूरा मामला

High Court
बिलासपुर

Chhattisgarh News: मृत भालू के पंजे से काटे 4 नाखून, डॉग स्क्वॉड ने आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

Chhattisgarh News
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.