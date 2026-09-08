8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

3 नोटिस के बाद भी दस्तावेज नहीं दिखा सका मालिक, बिलासपुर नगर निगम ने दो मंजिला मकान पर चलाया बुलडोजर

Chhattisgarh News: बिलासपुर के बंधवापारा में सरकारी जमीन पर बने दो मंजिला मकान को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। तीन नोटिस के बाद भी निर्माण से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं किए गए।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 08, 2026

Municipal Corporation

दो मंजिला मकान पर चला बुलडोजर (Photo Source- Patrika Create)

Municipal Corporation: बिलासपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। अरपा पार बंधवापारा स्थित सतबहिनया मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बनाए गए दो मंजिला मकान को निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान जोन-8 और अतिक्रमण शाखा की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। निगम का कहना है कि मकान मालिक को निर्माण से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए तीन बार नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

Bulldozer Action: सरकारी जमीन पर बना था दो मंजिला मकान

नगर निगम के मुताबिक सतबहिनया मंदिर बंधवापारा निवासी रंजीत कश्यप ने सरकारी जमीन पर दो मंजिला मकान का निर्माण कराया था। निगम की जांच में निर्माण को लेकर दस्तावेज और अनुमति से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। इसके लिए मकान मालिक को अलग-अलग समय पर तीन नोटिस जारी किए गए। निगम अधिकारियों के अनुसार नोटिस मिलने के बाद भी मकान मालिक जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। साथ ही नोटिस का संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया। इसके बाद नगर निगम ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए निर्माण को हटाने का फैसला लिया।

तीन नोटिस के बाद निगम का बुलडोजर एक्शन

नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर जोन क्रमांक-8 और अतिक्रमण शाखा की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। टीम ने पुलिस और संबंधित अमले की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से दो मंजिला मकान को ढहा दिया। कार्रवाई के बाद निगम ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान आसपास के लोगों की भी मौके पर भीड़ रही। निगम की टीम ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर सख्ती

नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में सरकारी जमीन, निगम की संपत्ति या सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अवैध कब्जा और बिना अनुमति निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को ऐसे मामलों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों और अवैध निर्माण की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के दौरान यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आगे भी जारी रहेगी जांच

नगर निगम का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान केवल एक मामले तक सीमित नहीं रहेगा। शहर में सरकारी जमीन और निगम की संपत्तियों पर किए गए अन्य अवैध कब्जों की भी जांच की जाएगी। दस्तावेज और निर्माण की वैधता की जांच के बाद जरूरत पड़ने पर संबंधित मामलों में नोटिस और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। निगम प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर किसी तरह का निर्माण करने से पहले संबंधित अनुमति और दस्तावेजों की जांच जरूर कराएं, ताकि बाद में कार्रवाई की स्थिति न बने।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 04:06 pm

Published on:

08 Sept 2026 04:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / 3 नोटिस के बाद भी दस्तावेज नहीं दिखा सका मालिक, बिलासपुर नगर निगम ने दो मंजिला मकान पर चलाया बुलडोजर

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रात में ही होता था पूरा काम, बिलासपुर में पकड़ाए 23 बांग्लादेशियों से पूछताछ, पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट का इंतजार

Chhattisgarh news, chhattisgarh hindi news, bilaspur news
बिलासपुर

Chhattisgarh Teej Tihar: तीजा तिहार पर CM साय का बड़ा तोहफा, बेलतरा महोत्सव के लिए 30 लाख की सौगात

Chhattisgarh Teej Tihar
बिलासपुर

ज्वाइनिंग डेट से नहीं तय होगी प्रमोशन पात्रता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए अहम निर्देश

SI Promotion
बिलासपुर

CG High Court को मिला नया Chief Justice, ओडिशा HC के जज कृष्ण राम महापात्रा संभालेंगे जिम्मेदारी

CG High Court को मिला नया Chief Justice, ओडिशा HC के जज
बिलासपुर

बिलासपुर में 23 बांग्लादेशी पकड़ाए, पश्चिम बंगाल में सत्यापन के दौरान सामने आई बड़ी गड़बड़ी

Bangladeshi suspected
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.