बेमेतरा में बुलडोजर एक्शन! 82 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त, करोड़ों की जमीन कराई गई खाली

Chhattisgarh Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 82 से अधिक दुकानों, मकानों और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपये की सरकारी और सार्वजनिक भूमि को कब्जे से मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की इस सख्ती के बाद अतिक्रमणकारियों और अवैध प्लॉटिंग से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। आगे भी ऐसे अभियान जारी रहने के संकेत दिए