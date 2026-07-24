गांव में एयरगन से फायर, सीने में धंसा गोली का छर्रा, बेमेतरा का छात्र घायल

Bemetara Air Gun Incident: बेमेतरा जिले के देवरबीजा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पदुमसरा में एयरगन से चली गोली का छर्रा लगने से 24 वर्षीय एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान लक्ष्मण वर्मा (24 वर्ष), पिता राजाराम वर्मा के रूप में हुई है। युवक के सिर और दाहिनी ओर सीने में छर्रा लगने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिजन तत्काल उसे बेमेतरा के रायपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया।