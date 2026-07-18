हिरासत में लिए जाने के बाद शातिर आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए जो कहानी सुनाई, उसने पुलिस अधिकारियों को भी स्तब्ध कर दिया। आरोपी बंगाली ने बताया कि मृतका के परिवार से उसकी पुरानी निजी रंजिश चल रही थी। घटना की रात जब महिला घर में अकेली थी, तब आरोपी ने उसके घर में जबरन घुसकर गलत काम करने का प्रयास किया। जब महिला ने अपनी पूरी ताकत से इसका कड़ा विरोध किया तो गुस्से में आकर आरोपी ने पास में रखे लकड़ी के बेंत वाले फावड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद भी आरोपी की दरिंदगी शांत नहीं हुई और उसने मृत शव के साथ भी अमानवीय हरकत की।