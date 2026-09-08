रात में ही होता था पूरा काम, बिलासपुर में पकड़ाए 23 बांग्लादेशियों से पूछताछ, पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट का इंतजार

प्राथमिक जांच में यह बात भी निकलकर सामने आ रही कि सीमा क्षेत्र के ऐसे हिस्सों को आवाजाही के लिए चुना जाता था, जहां घने जंगल, नदी और दुर्गम इलाका होने के कारण निगरानी अपेक्षाकृत कठिन होती है। बिलासपुर में पकड़े गए संदिग्धों की जांच में दस्तावेजों को लेकर भी कई विसंगतियां मिली हैं। जांच में कुछ मामलों में पत्नी के पिता यानी ससुर के नाम को ही आधार कार्ड में पिता के नाम के रूप में दर्ज कराया गया है। संदिग्ध दस्तावेज और मूल पते के सत्यापन के लिए बिलासपुर पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और जंगीपुर तक पहुंची है। संबंधित दस्तावेज वहां भेजे गए हैं और सत्यापन रिपोर्ट का इंतजार है।