यूथ कांग्रेस चुनाव में भूपेश-देवेंद्र गुट आमने-सामने, आपत्तियां खारिज होते ही 22 प्रत्याशियों की दावेदारी बरकरार

बिलासपुर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज शिविर का शुभारंभ करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पोला तिहार कार्यक्रम के बाद शिविर में पहुंचेंगे। तीनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने बिलासपुर की राजनीतिक गतिविधियों को खास बना दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर और बाहर इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। यूथ कांग्रेस चुनाव में भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव समर्थित खेमों के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण बिलासपुर में होने वाले इस आयोजन पर भी विशेष नजर है।