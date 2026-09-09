दुर्ग संभाग में शिक्षक प्रमोशन पर TET का पेंच, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक, जानिए पूरा मामला?

TET और शिक्षक प्रमोशन को लेकर पहले से ही शिक्षकों के बीच विवाद बना हुआ है। खासकर लंबे समय से सेवा दे रहे ऐसे शिक्षक, जिन्होंने TET पास नहीं की है, उनके प्रमोशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले में हाई कोर्ट का अंतिम फैसला यह तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि प्राथमिक TET पेपर-1 पास नहीं करने वाले शिक्षकों की शिक्षक (ई-कैडर) पद पर पदोन्नति की दावेदारी पर किस तरह विचार किया जाएगा। फिलहाल हाई कोर्ट ने प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। अगली सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब के बाद इस मामले में आगे की स्थिति साफ होगी। तब तक संबंधित पदों पर होने वाली पदोन्नतियां हाई कोर्ट में लंबित रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।