SC आयोग की सिफारिश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- दोष साबित करना आपराधिक न्यायालय का काम

मृगेश कुमार यादव की नियुक्ति राज्य सरकार ने 23 नवंबर 2012 को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर की थी। वर्तमान में वे कोरबा जिले के शासकीय महाविद्यालय बरपाली में पदस्थ हैं। मामले की शुरुआत परीक्षा के दौरान हुई एक घटना से हुई। परीक्षा के दौरान दीपमाला को कथित तौर पर नकल करते हुए मृगेश कुमार यादव और एक अन्य शिक्षिका खुशबू तिवारी ने पकड़ा था। इसके बाद दीपमाला ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नकल के मामले को लेकर उसे दबाव में लिया गया और परेशान किया गया।