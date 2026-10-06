Rajnandgaon News: गरबा में अश्लील गानों पर रोक लगाने की मांग, हिंदू जागरण मंच ने कलेक्टर को सौंपे सुझाव पत्र

बड़े आयोजनों में प्रवेश द्वार पर पहचान एवं सुरक्षा व्यवस्था, अधिकृत स्वयंसेवकों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तथा आवश्यकता के अनुसार पुलिस निगरानी की मांग भी की गई है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों, सीसीटीवी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सहायता केंद्र की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि निजी या समुदाय-विशिष्ट आयोजनों में प्रवेश नियम आयोजकों द्वारा स्पष्ट किए जाएं और सभी व्यवस्थाएं भारतीय कानून एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप हों। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित आयोजकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुमति निरस्त करने की मांग की गई है।