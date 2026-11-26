पहले टीसी के लिए विद्यार्थियों को स्कूल जाकर आवेदन देना पड़ता था। इसके बाद रजिस्टरों में पुराने रिकॉर्ड की जांच, बकाया शुल्क और अन्य औपचारिकताओं का सत्यापन होता था। अधिकारियों की अनुपस्थिति या दस्तावेजी प्रक्रिया में देरी से अभिभावकों को कई बार स्कूल पहुंचना पड़ता था। ऑनलाइन व्यवस्था से प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होने के साथ स्कूलों का दस्तावेजी कामकाज भी आसान होगा। पूर्व में कई बार पुरानी प्रक्रिया के तहत छात्र-छात्राओं को अभिभावकों को टीसी के लिए भटकना पड़ रहा था। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी रूकेगी।