Rice Millers Notice: नान में चावल जमा करने में कोताही बरतने वाले मिलरों पर मार्कफेड ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले की 17 मिलों में करीब 69 हजार क्विंटल चावल अटका हुआ है। इन्हें नोटिस जारी कर जल्द से जल्द चावल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मार्कफेड के अनुसार, वर्ष 2025-26 में धमतरी जिले के कुल 162 राइस मिलरों को 1 लाख 26 हजार 90 टन चावल जमा करना था। इसमें से 1 लाख 10 हजार 875 टन चावल जमा हो चुका है। 900 क्विंटल से अधिक चावल जमा नहीं करने वाले 17 मिलरों को नोटिस जारी किया गया है।