21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: मैत्रीबाग में फिर गूंजेगी दहाड़, कानन पेंडारी से आएगा बंगाल टाइगर का जोड़ा, एक्सचेंज डील फाइनल

Bhilai News: भिलाई के मैत्रीबाग जू में लंबे समय से पसरा सन्नाटा अब खत्म होने वाला है। टाइगर बाड़े को फिर से आबाद करने के लिए प्रबंधन ने बिलासपुर के कानन पेंडारी जू से बंगाल टाइगर का एक जोड़ा लाने की तैयारी पूरी कर ली है...

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Apr 21, 2026

भिलाई के मैत्रीबाग में फिर गूंजेगी बंगाल टाइगर की दहाड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भिलाई के मैत्रीबाग में फिर गूंजेगी बंगाल टाइगर की दहाड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: भिलाई के मैत्रीबाग प्रबंधन कानन पेंडारी जू, बिलासपुर से जल्द ही एक जोड़ा बंगाल टाइगर लाएगा। इस संबंध में पत्राचार जारी है। वर्तमान में मैत्रीबाग के टाइगर बाड़े में सन्नाटा पसरा हुआ है, साथ ही मगरमच्छ और तेंदुआ भी अपने केज में अकेले हैं। मैत्रीबाग प्रबंधन इस जोड़े के बदले में कानन पेंडारी जू को सांभर देगा। मैत्रीबाग में सांभर की संख्या दो दर्जन से अधिक होने के कारण इस आदान-प्रदान में कोई परेशानी नहीं होगी। यह कदम जू में बंगाल टाइगर की कमी को दूर करेगा।

खाली है बंगाल टाइगर का केज

मैत्रीबाग में सबसे पहले भुवनेश्वर जू, ओडिशा से रॉयल बंगाल टाइगर का एक जोड़ा लाया गया था, जिनके नाम शंकर और पार्वती (पारो) थे। इस जोड़े की चार पीढिय़ां मैत्रीबाग में रहीं। इनकी संख्या बढक़र करीब आधा दर्जन हो गई थी। हालांकि, उम्र बढऩे के साथ एक-एक कर इनकी मौत होती गई। 30 दिसंबर 2014 को दुर्गा की मृत्यु हुई थी, वहीं 2 जुलाई 2015 को गणेश की संतान नर्मदा की सांप के डसने से मौत हो गई थी।

21 अगस्त 2019 को 15 वर्षीय सतपुड़ा भी कैंसर से चल बसा। मैत्रीबाग प्रबंधन ने नस्ल को बचाने के लिए रॉयल बंगाल टाइगर नंदी और वसुंधरा के जोड़े को एक साथ रखकर प्रजनन का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं रहा। पहले 15 जनवरी 2021 को वसुंधरा ने दम तोड़ा, और उसके बाद नंदी की भी मौत हो गई, जिससे यह नस्ल पूरी तरह खत्म हो गई।

सांभर को दिया जाता रहा है एक्सचेंज में

  • 2009 में बिलासपुर कानन पेंडांरी को 4 सांभर दिए, एक्सचेंज में भालू लाए,
  • 2010 में नागपुर जू को 5 नग सांभर दिए, एक्सचेंज में एक जोड़ा तेंदुआ लेकर आए थे,
  • 2011 में रायपुर के नंदन वन जू को 6 नग सांभर दिए, एक्सचेंज में पीकॉक, कॉकाटील लाए थे,
  • 2012 में शोलापुर जू को 5 नग सांभर दिए थे।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

मैत्रीबाग टिकट काउंटर का टेंडर निरस्त, ठेका लेने वाली एजेंसी फरार- भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) प्रबंधन ने मैत्रीबाग के टिकट काउंटर को निजी हाथों में देने के लिए जारी निविदा को निरस्त कर दिया है। तीन एजेंसियों ने यह टेंडर भरा था, लेकिन पूर्व में ठेका लेने वाली एजेंसी द्वारा मुनाफा कमाने के बाद राशि जमा किए बिना फरार हो जाने का मामला सामने आने पर पत्रिका ने इसे प्रमुखता से उठाया… पूरी खबर पढ़े

मैत्रीबाग में टिकटिंग सिस्टम निजी हाथों में, महिलाओं-बुजुर्गों को राहत- छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में मैत्रीबाग 1972 में अस्तित्व में आया। मैत्रीबाग के गेट पर पिछले 53 साल से भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के कर्मचारी तैनात हैं। टिकट देने का काम हो या मोबाइल से टिकट खरीदने का विषय। हर काम को बीएसपी कर्मियों ने अंजाम तक पहुंचाया। यह पहली बार है, जब बीएसपी प्रबंधन मैत्रीबाग के टिकट काउंटर भी निजी हाथों में देने जा रहा है… पूरी खबर पढ़े

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Apr 2026 03:53 pm

Published on:

21 Apr 2026 03:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: मैत्रीबाग में फिर गूंजेगी दहाड़, कानन पेंडारी से आएगा बंगाल टाइगर का जोड़ा, एक्सचेंज डील फाइनल

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cyber Fraud: दुर्ग में ‘म्यूल अकाउंट’ रैकेट बेनकाब, 300 से ज्यादा खातों से करोड़ों का ट्रांजेक्शन, ऐसे फंसे लोग

Cyber fraud
भिलाई

Principal Promotion: छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में जल्द मिलेंगे नए प्राचार्य, लंबे इंतजार के बाद होगा प्रमोशन

26 प्राध्यापक बनेंगे प्राचार्य (photo source- Patrika)
भिलाई

Bhilai News: बाबा साहेब आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी, थाने के अंदर घुसकर नारेबाजी, युवती गिरफ्तार

Bhilai News: बाबा साहेब आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी, थाने के अंदर घुसकर नारेबाजी, युवती गिरफ्तार
भिलाई

PM Awas Yojana: PM आवास पर सख्ती बढ़ी, रुचि नहीं लेने वालों की मंजूरी होगी रद्द, मई तक पूरा करने का अल्टीमेटम

PM आवास (photo-patrika)
भिलाई

Holiday Cancel: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक, नए आदेश से मची खलबली

जनगणना ड्यूटी में ‘नो लीव’ आदेश सहित छुट्टियां रद्द (Photo - patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.