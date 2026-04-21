CG News: मैत्रीबाग में फिर गूंजेगी दहाड़, कानन पेंडारी से आएगा बंगाल टाइगर का जोड़ा, एक्सचेंज डील फाइनल

CG News: भिलाई के मैत्रीबाग प्रबंधन कानन पेंडारी जू, बिलासपुर से जल्द ही एक जोड़ा बंगाल टाइगर लाएगा। इस संबंध में पत्राचार जारी है। वर्तमान में मैत्रीबाग के टाइगर बाड़े में सन्नाटा पसरा हुआ है, साथ ही मगरमच्छ और तेंदुआ भी अपने केज में अकेले हैं। मैत्रीबाग प्रबंधन इस जोड़े के बदले में कानन पेंडारी जू को सांभर देगा। मैत्रीबाग में सांभर की संख्या दो दर्जन से अधिक होने के कारण इस आदान-प्रदान में कोई परेशानी नहीं होगी। यह कदम जू में बंगाल टाइगर की कमी को दूर करेगा।