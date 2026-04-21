Principal Promotion: छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में जल्द मिलेंगे नए प्राचार्य, लंबे इंतजार के बाद होगा प्रमोशन

सूची जारी होने के बाद वरिष्ठता क्रम और पूर्व में दी गई पदोन्नतियों को लेकर विवाद भी सामने आने लगे हैं। कुछ मामलों में ऐसे प्राचार्य पहले पदोन्नत हुए हैं, जिनका वरिष्ठता क्रम अपेक्षाकृत नीचे बताया जा रहा है। कुल 546 नाम शामिल- अंतिम वरिष्ठता सूची में कुल 546 पदोन्नत प्राध्यापकों के नाम शामिल किए गए हैं। न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जिसमें 2016 की तिथि से पदोन्नति को प्रभावी माना गया है। सरकारी कॉलेजों में लंबे समय से नियमित प्राचार्यों की कमी बनी हुई है। इस सूची के बाद खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।