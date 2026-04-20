20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Bhilai News: बाबा साहेब आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी, थाने के अंदर घुसकर नारेबाजी, युवती गिरफ्तार

Bhilai News: वैशाली नगर की रहने वाली अनामिका उपाध्याय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Apr 20, 2026

Bhilai News: बाबा साहेब आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी, थाने के अंदर घुसकर नारेबाजी, युवती गिरफ्तार

बाबा साहेब आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी युवती गिरफ्तार (Photo Patrika)

Bhilai News: वैशाली नगर क्षेत्र की 21 वर्षीय अनामिका उपाध्याय को संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाली रील सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

इस घटना के बाद भिलाई में तनाव का माहौल बन गया और अंबेडकरवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में अंबेडकरवादी कार्यकर्ता भिलाई नगर थाना पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने इस टिप्पणी को समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपी युवती पर कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा।

सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का आक्रोश

जानकारी के मुताबिक वैशाली नगर की रहने वाली अनामिका उपाध्याय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। पोस्ट के सामने आने के बाद समाज के लोगों में नाराजगी फैल गई।

थाने के अंदर घुसकर नारेबाजी

समाज के खिलाफ लगातार की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर रविवार को बड़ी संख्या में लोग भिलाई नगर थाने पहुंचे। समाज के लोगों का आरोप है कि युवती सोशल मीडिया पर लगातार एक समाज को निशाना बनाकर वीडियो बना रही है।n उसने भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे लोगों में आक्रोश है। कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाएं थाने के अंदर पहुंच गईं और नारेबाजी करने लगीं।

लिखित शिकायत के बाद दर्ज हुई FIR

मूल निवासी संघ के जिला अध्यक्ष जय साहू ने इस मामले में भिलाई नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। 18 अप्रैल की रात करीब 8:22 बजे उन्होंने इंस्टाग्राम पर “anamika_updhyay” नाम के अकाउंट पर आपत्तिजनक पोस्ट देखी। उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से न केवल उनकी, बल्कि पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

शिकायत में यह भी जिक्र किया गया है कि संबंधित अकाउंट पर डाले गए वीडियो और पोस्ट से जातिवादी सोच झलकती है, जो समाज में गलत संदेश देती है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को स्क्रीनशॉट, प्रोफाइल लिंक और वीडियो सहित अन्य सबूत भी सौंपे हैं।

अलग-अलग संगठन के लोग हुए शामिल

रविवार को इस मामले को लेकर मूल निवासी संघ, भीम आर्मी और अन्य संगठनों के लोग बड़ी संख्या में थाना पहुंचे। उन्होंने थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि बाबा साहेब ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने और समाज को बराबरी का हक देने के लिए काम किया। ऐसे महान व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना गलत है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 09:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: बाबा साहेब आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी, थाने के अंदर घुसकर नारेबाजी, युवती गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

PM Awas Yojana: PM आवास पर सख्ती बढ़ी, रुचि नहीं लेने वालों की मंजूरी होगी रद्द, मई तक पूरा करने का अल्टीमेटम

PM आवास (photo-patrika)
भिलाई

Holiday Cancel: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक, नए आदेश से मची खलबली

जनगणना ड्यूटी में ‘नो लीव’ आदेश सहित छुट्टियां रद्द (Photo - patrika)
भिलाई

CG Vyapam: व्यापमं ने बदला एग्जाम टाइम, अब सुबह 10 बजे से होंगी आगामी प्रमुख परीक्षाएं, जानें ड्रेस कोड और निर्देश

CG Vyapam Exam
भिलाई

Kabutarbazi 2026: 10 मई से कबूतर उड़ान प्रतियोगिता, MP और CG के जांबाज परिंदे तय करेंगे कौन है आसमान का असली सिकंदर

Kabutarbazi 2026: 10 मई से कबूतर उड़ान प्रतियोगिता, MP और CG जांबाज परिंदे तय करेंगे कौन है आसमान का असली सिकंदर
समाचार

Bhilai News: गोवा हुए हत्या का तार भिलाई से जुड़ा, जांच करने पहुंची टीम, दो संदेही हिरासत में

Bhilai News: गोवा में हुए मर्डर का तार भिलाई से जुड़ा, जांच करने पहुंची टीम, दो संदेही हिरासत में
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.