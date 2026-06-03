Durg SI Suspend: NDPS केस में सेटिंग का खेल! ‘पैसा दो, आरोपी छोड़ देंगे’, ऑडियो वायरल होते ही दो SI सस्पेंड

Durg SI Suspend: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। आरोपी पक्ष को छोड़ने और लिखापढ़ी के नाम पर कथित रूप से रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो उप निरीक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। मामले में 50 हजार रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। वहीं शिकायत करने वाली महिला ने दावा किया है कि संबंधित पुलिसकर्मी अफसरों के नाम पर भी पैसों की मांग कर रहे थे।