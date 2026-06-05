School Fees Hike: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी, 460 से बढ़कर 800 पहुंची

School Fees Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। गरीब परिवारों के छात्र-छात्राओं की चिंता बढ़ गई है। दुर्ग जिले में इस सत्र 2026-27 से शुल्क दोगुने से भी ज्यादा कर दी गई है। हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के फीस में अप्रत्याशित वृद्धि ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। कई परिवारों का कहना है कि बढ़ी हुई फीस के चलते बच्चों की पढ़ाई जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शिक्षा के अधिकार और समान अवसर की बात करने वाली व्यवस्था में यह फैसला अब बहस का विषय बन गया है।