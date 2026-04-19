PM Awas Yojana: PM आवास पर सख्ती बढ़ी, रुचि नहीं लेने वालों की मंजूरी होगी रद्द, मई तक पूरा करने का अल्टीमेटम

28 हजार 461 नए घरों के लिए 435 करोड़ रुपए स्वीकृत, छत्तीसगढ़ में 263 परियोजनाओं को मिली मंजूरी- छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर आवास निर्माण की राह खुल गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 28 हजार 461 नए पक्के घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत हुई है। केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने राज्य की 263 परियोजनाओं को मंजूरी दी है… पूरी खबर पढ़े