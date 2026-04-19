19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

PM Awas Yojana: PM आवास पर सख्ती बढ़ी, रुचि नहीं लेने वालों की मंजूरी होगी रद्द, मई तक पूरा करने का अल्टीमेटम

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना में अब लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हितग्राही निर्माण में रुचि नहीं दिखा रहे, उनकी मंजूरी रद्द की जाएगी...

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Apr 19, 2026

PM आवास (photo-patrika)

PM Awas Yojana PM आवास (photo-patrika)

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर स्पष्ट किया कि आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने दो टूक कहा कि जो हितग्राही बार-बार समझाइश के बावजूद निर्माण कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनकी स्वीकृति तत्काल निरस्त की जाए। उन्होंने सभी निकायों- भिलाई, दुर्ग, चरोदा, रिसाली सहित नगर पंचायतों के लिए मई तक की अंतिम समय-सीमा तय करते हुए निर्देश दिया कि मानसून से पहले सभी अधूरे और लंबित आवास हर हाल में पूर्ण किए जाएं।

अंशदान देने वालों को प्राथमिकता, तुरंत दें पजेशन

कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों ने अपना अंशदान जमा कर दिया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बिना देरी आवास का पजेशन सौंपा जाए। वहीं, राशि लेने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं करने वालों से बैठक कर कारण जानें और समझाइश दें। सुधार नहीं होने पर उनकी पात्रता निरस्त करने की कार्रवाई करें।

फील्ड में सक्रिय रहें अधिकारी, बढ़ाएं निगरानी

कलेक्टर ने अधिकारियों को केवल दफ्तर तक सीमित न रहने की हिदायत देते हुए कहा कि वे सीधे हितग्राहियों के बीच जाएं और निर्माण में आ रही तकनीकी समस्याओं का मौके पर समाधान करें। उन्होंने ठेकेदारों को भी चेताया कि मैनपावर बढ़ाकर कार्य में तेजी लाएं और गुणवत्ता से कोई समझौता न करें।

कमिश्नरों पर वार्डवार मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी

बैठक में भिलाई आयुक्त राजीव पाण्डेय, दुर्ग आयुक्त सुमित अग्रवाल, चरोदा आयुक्त दशरथ राजपूत और रिसाली आयुक्त मोनिका वर्मा उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वार्डवार समीक्षा कर अटके हुए प्रोजेक्ट्स को तत्काल गति दें और नियमित फील्ड विजिट कर प्रगति सुनिश्चित करें।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

28 हजार 461 नए घरों के लिए 435 करोड़ रुपए स्वीकृत, छत्तीसगढ़ में 263 परियोजनाओं को मिली मंजूरी- छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर आवास निर्माण की राह खुल गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 28 हजार 461 नए पक्के घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत हुई है। केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने राज्य की 263 परियोजनाओं को मंजूरी दी है… पूरी खबर पढ़े

नक्सल राह छोड़ विकास की ओर लौटे मड़कम सोमडू, पीएम आवास से बदली जिंदगी- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना और मुख्यधारा से जुडऩे के लिए शासन की पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। जनपद पंचायत छिंदगढ़ के ग्राम हमीरगढ़ निवासी मडक़म सोमडू की कहानी इसका प्रेरणादायक उदाहरण है, जिन्होंने भय और अनिश्चितता से भरे जीवन को छोड़कर आज सम्मानजनक जीवन की ओर कदम बढ़ाया है… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

PM Awas Yojana: आवास-मनरेगा में गड़बड़ी का आरोप, परिवार के नाम मास्टर रोल बनाकर निकाली राशि, पंच-ग्रामीण पहुंचे कलेक्टोरेट
बिलासपुर
आवास-मनरेगा में गड़बड़ी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 06:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / PM Awas Yojana: PM आवास पर सख्ती बढ़ी, रुचि नहीं लेने वालों की मंजूरी होगी रद्द, मई तक पूरा करने का अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Holiday Cancel: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक, नए आदेश से मची खलबली

जनगणना ड्यूटी में ‘नो लीव’ आदेश सहित छुट्टियां रद्द (Photo - patrika)
भिलाई

CG Vyapam: व्यापमं ने बदला एग्जाम टाइम, अब सुबह 10 बजे से होंगी आगामी प्रमुख परीक्षाएं, जानें ड्रेस कोड और निर्देश

CG Vyapam Exam
भिलाई

Kabutarbazi 2026: 10 मई से कबूतर उड़ान प्रतियोगिता, MP और CG के जांबाज परिंदे तय करेंगे कौन है आसमान का असली सिकंदर

Kabutarbazi 2026: 10 मई से कबूतर उड़ान प्रतियोगिता, MP और CG जांबाज परिंदे तय करेंगे कौन है आसमान का असली सिकंदर
समाचार

Bhilai News: गोवा हुए हत्या का तार भिलाई से जुड़ा, जांच करने पहुंची टीम, दो संदेही हिरासत में

Bhilai News: गोवा में हुए मर्डर का तार भिलाई से जुड़ा, जांच करने पहुंची टीम, दो संदेही हिरासत में
भिलाई

Bhilai Jaundice Case: बढ़ा पीलिया का खतरा, शहर में 37 मरीज मिलने से मचा हड़कंप, हेल्थ अलर्ट जारी…

भिलाई नगर में 37 पीलिया के मरीज (photo source- Patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.