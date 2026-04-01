Save ponds: शहर के तालाबों को बचाने पार्षदों ने लगाई गुहार, कलेक्टर बोले- किसी भी स्थिति में बचाएंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे

अंबिकापुर। शहर के प्राचीन तालाबों एवं जल स्रोतों (Save ponds)को पाटे जाने के मामलों को लेकर शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर अजीत वसंत को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह प्रतिनिधिमंडल एमआईसी सदस्य मनीष सिंह के नेतृत्व में पहुंचा, जिसमें कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी, पार्षद शशिकांत जायसवाल, शिवमंगल सिंह, विपिन पांडेय तथा कैट मंत्री पंकज गुप्ता व मुकेश गुप्ता शामिल रहे। दरअसल शहर के बस स्टैंड तालाब को पाटा जा रहा है, जिस पर फिलहाल प्रशासन ने स्टे लगा दिया है।