17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Save ponds: शहर के तालाबों को बचाने पार्षदों ने लगाई गुहार, कलेक्टर बोले- किसी भी स्थिति में बचाएंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे

Save ponds: तालाबों व जलस्रोतों को पाटकर कब्जा कर रहे लोग, पार्षदों के अलावा कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष व मंत्री भी पहुंचे थे कलेक्टर के पास, जिला प्रशासन ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 17, 2026

Save ponds

Councilor meet to collector (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के प्राचीन तालाबों एवं जल स्रोतों (Save ponds)को पाटे जाने के मामलों को लेकर शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर अजीत वसंत को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह प्रतिनिधिमंडल एमआईसी सदस्य मनीष सिंह के नेतृत्व में पहुंचा, जिसमें कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी, पार्षद शशिकांत जायसवाल, शिवमंगल सिंह, विपिन पांडेय तथा कैट मंत्री पंकज गुप्ता व मुकेश गुप्ता शामिल रहे। दरअसल शहर के बस स्टैंड तालाब को पाटा जा रहा है, जिस पर फिलहाल प्रशासन ने स्टे लगा दिया है।

ज्ञापन में बताया गया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित तालाबों (Save ponds) एवं जल क्षेत्रों को अवैध रूप से पाटकर जमीन में तब्दील किया जा रहा है। विशेष रूप से नया बस स्टैंड के सामने स्थित प्राचीन जलाशय क्षेत्र में मशीनों के माध्यम से मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा था, जिसे प्रशासन द्वारा फिलहाल रोक दिया गया है।

प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों को किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं किया जा सकता तथा जिन जल क्षेत्रों को पाटा गया है, उन्हें पुन: मूल स्वरूप में लाया जाना चाहिए।

यह भी बताया गया कि वर्ष 1964 के आसपास संबंधित भूमि का मुआवजा दिया गया था, लेकिन अभिलेखों में त्रुटियों के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। साथ ही वर्ष 2002 में नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त स्थल पर घाट निर्माण कराए जाने का उल्लेख भी किया गया, जो इस क्षेत्र के जलाशय (Save ponds) होने का प्रमाण है।

गूगल मैप के माध्यम से कराएं सीमांकन

प्रतिनिधिमंडल ने शहर के सभी तालाबों एवं जल क्षेत्रों का गूगल मैप के माध्यम से सीमांकन कर अवैध कब्जों को हटाने हेतु विशेष टीम गठित करने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि इस गंभीर विषय पर त्वरित एवं ठोस कदम उठाते हुए शहर के जल स्रोतों (Save ponds) की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

Save ponds: कलेक्टर बोले- जांच शुरू

प्रतिनिधिमंडल के अनुसार ज्ञापन सौंपने के पश्चात कलेक्टर ने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेजों में छेड़छाड़ की आशंका है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के विरुद्ध शीघ्र ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि शहर के सभी तालाबों (Save ponds) का सीमांकन कराया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में जल स्रोतों को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा।

इन तालाबों की जांच की मांग

  • नया बस स्टैंड के सामने स्थित तालाब क्षेत्र
  • भाथूपारा तालाब होटल पर्पल आर्किड के पीछे एवं आसपास
  • बौरीपारा स्थित रिंग बांध तालाब
  • ब्रह्मपारा स्थित गढिय़ा लगभग 1.5 एकड़ शासकीय भूमि

ये भी पढ़ें

Admission dispute: Video: ‘सरगुजिहा बोली’ बोलने पर बच्चे को निजी स्कूल ने नहीं दिया एडमिशन! कहा- बड़े घरों के बच्चे भी सीख जाएंगे
अंबिकापुर
Admission dispute

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 08:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Save ponds: शहर के तालाबों को बचाने पार्षदों ने लगाई गुहार, कलेक्टर बोले- किसी भी स्थिति में बचाएंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Admission dispute: Video: ‘सरगुजिहा बोली’ बोलने पर बच्चे को निजी स्कूल ने नहीं दिया एडमिशन! कहा- बड़े घरों के बच्चे भी सीख जाएंगे

Admission dispute
अंबिकापुर

Elephant killed villager: Video: युवक को हाथी ने कुचलकर मार डाला, गुस्साए ग्रामीणों ने सडक़ पर शव रखकर किया चक्काजाम

Elephant killed villagers
अंबिकापुर

Medical college hospital: मेडिकल कॉलेज अस्पताल 4 साल से अधूरा, 109 करोड़ की स्वीकृति के बाद भी काम बंद, डीन बोले- हाई लेवल मेटर है

Medical college hospital
अंबिकापुर

Weather updates: सूर्यदेव उगलने लगे आग, 39 डिग्री के पार पहुंचा अंबिकापुर का तापमान, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

Weather updates
अंबिकापुर

Attack and loot: 4 नकाबपोश बदमाशों ने पीछा कर रुकवाया पिकअप, फिर ड्राइवर पर चाकू और पत्थर से हमला कर लूट लिए 51 हजार

Attack and loot
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.