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Bhilai News: गोवा हुए हत्या का तार भिलाई से जुड़ा, जांच करने पहुंची टीम, दो संदेही हिरासत में

Bhilai News: गोवा पुलिस ने दुर्ग पुलिस, जिसमें छावनी थाना और एसीसीयू की टीम शामिल थी, से स्थानीय मदद मांगी। पुलिस की संयुक्त टीम ने छावनी थाना क्षेत्र से दो संदेही दिलेश्वर सेन और भौतिक साहू को हिरासत में लिया है।

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भिलाई

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Love Sonkar

Apr 15, 2026

Bhilai News: गोवा में हुए मर्डर का तार भिलाई से जुड़ा, जांच करने पहुंची टीम, दो संदेही हिरासत में

Bhilai News: गोवा के कैलांगुटे क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज हत्या मामले का तार अब भिलाई से जुड़ गया है। यह घटना महादेव ऑनलाइन सट्टा की रकम के गबन को लेकर हुए विवाद का परिणाम बताया जा रहा है। गोवा की तीन सदस्यीय पुलिस टीम ने मामले के अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में भिलाई का दौरा किया।

इस कार्यवाही में, गोवा पुलिस ने दुर्ग पुलिस, जिसमें छावनी थाना और एसीसीयू की टीम शामिल थी, से स्थानीय मदद मांगी। पुलिस की संयुक्त टीम ने छावनी थाना क्षेत्र से दो संदेही दिलेश्वर सेन और भौतिक साहू को हिरासत में लिया है। इन दोनों संदेहियों को बाद में गोवा पुलिस को सौंप दिया गया, जो एसीसीयू में उनसे पूछताछ कर रही है।

प्रकरण के अनुसार, गोवा के कैलांगुटे क्षेत्र में कैसीनो से जुड़े विवाद और पैसों के लेन-देन को लेकर गुजरात निवासी राजभर रविनारायण रामदासभाई (29) की हत्या की गई थी।

गोवा पुलिस ने इस मामले में मध्यप्रदेश निवासी कोमल बारस्कर (28) को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कमरे से चाकू भी जब्त किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि पैसों के लेन-देन और ऑनलाइन बेटिंग को लेकर कहासुनी हुई थी।

डीएसपी क्राइम भिलाई यदुमणि सिदार ने कहा

गोवा के कैलांगुटे क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में गोवा की पुलिस आई है। लोकल पुलिस की मदद से दो संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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Published on:

15 Apr 2026 04:41 pm

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