BSP में बड़ा हादसा! JCB लोडर में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

जानकारी के अनुसार, जेसीबी लोडर में अचानक आग लग गई। चालक ने स्थिति को संभालने के लिए वाहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और पूरी मशीन को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति बिगड़ती देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस दौरान किसी कर्मचारी को गंभीर चोट नहीं आई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।