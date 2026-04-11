CG Crime News: जन्मदिन पार्टी से लौट रहे युवकों पर चाकू से हमला, 3 गंभीर रूप से घायल, इलाके में दहशत

इस पर आपत्ति जताने पर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान हमलावरों ने धारदार हथियार निकाल लिए और युवकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में प्रमोद बंजारे के पैर और पेट के नीचे चोट आई, जबकि उसके साथी सोमनाथ के हाथ और डिकांत के जांघ में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद घायल युवक किसी तरह वहां से निकले और थाने की ओर जाने लगे, लेकिन हमलावर उनका पीछा करते रहे।