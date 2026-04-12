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BSP कैंटीन के कुक ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी, सुबह मॉर्निंग वॉक में हुआ खुलासा…

BSP Bhilai suicide case: भिलाई जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के कोक ओवन कैंटीन में कार्यरत 29 वर्षीय कुक अजय प्रजापति का शव पेड़ से लटका मिला।

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भिलाई

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Shradha Jaiswal

Apr 12, 2026

BSP कैंटीन के कुक ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी, सुबह मॉर्निंग वॉक में हुआ खुलासा...(photo-patrika)

BSP कैंटीन के कुक ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी, सुबह मॉर्निंग वॉक में हुआ खुलासा...(photo-patrika)

BSP Bhilai suicide case: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के कोक ओवन कैंटीन में कार्यरत 29 वर्षीय कुक अजय प्रजापति का शव पेड़ से लटका मिला। यह घटना सेक्टर-4, सड़क नंबर 36 स्थित आवासीय क्षेत्र के पीछे सामने आई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव को देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी।

BSP Bhilai suicide case: परिवार में मचा कोहराम

घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में मातम छा गया। अजय प्रजापति अपने परिवार के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उनकी पत्नी भी घरों में काम करती हैं। परिजनों के अनुसार, अजय का 6 महीने का एक छोटा बच्चा है। सूचना मिलते ही उनके पिता और भाई रायपुर से भिलाई पहुंचे।

पत्नी से विवाद के बाद घर से निकले थे

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शनिवार रात करीब 8 बजे अजय शराब के नशे में घर पहुंचे थे। इस दौरान उनका पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद वे घर से बाहर निकल गए और देर रात तक वापस नहीं लौटे।

दोस्त के घर भी गए थे अजय

जांच में यह भी सामने आया है कि अजय रात में सड़क नंबर 27 स्थित अपने एक दोस्त के घर गए थे। वहां कुछ समय बिताने के बाद वे फिर निकल गए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला और अगली सुबह उनका शव पेड़ से लटका मिला।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की। इसके बाद शव को लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल, सुपेला की मरच्यूरी में भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

संदिग्ध मानकर जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि व्यक्तिगत विवाद, मानसिक तनाव और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

स्थानीय लोगों में शोक की लहर

घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अजय शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। लोग लगातार मृतक के परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।

BSP परिसर में भी असर

इस घटना का असर भिलाई स्टील प्लांट परिसर में भी देखा जा रहा है। सहकर्मियों और जानने वालों के बीच गम का माहौल है। पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही मामले से जुड़े और तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

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Updated on:

12 Apr 2026 02:53 pm

Published on:

12 Apr 2026 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / BSP कैंटीन के कुक ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी, सुबह मॉर्निंग वॉक में हुआ खुलासा…

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