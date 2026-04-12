BSP कैंटीन के कुक ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी, सुबह मॉर्निंग वॉक में हुआ खुलासा…

BSP Bhilai suicide case: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के कोक ओवन कैंटीन में कार्यरत 29 वर्षीय कुक अजय प्रजापति का शव पेड़ से लटका मिला। यह घटना सेक्टर-4, सड़क नंबर 36 स्थित आवासीय क्षेत्र के पीछे सामने आई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव को देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी।