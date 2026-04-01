AICTE का नया नियम लागू, पॉलिटेक्निक छात्र को अब किसी भी ब्रांच में मिलेगा एडमिशन, जानें कैसे

स्टूडेंट अब किसी भी ब्रांच में ले सकते हैं एडमिशन (Image-Freepik)
AICTE Lateral Entry New Rule: पॉलिटेक्निक पास छात्रों के लिए इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब छात्र अपनी मूल शाखा (ब्रांच) तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में प्रवेश ले सकेंगे। यह निर्णय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने लिया है, जिससे छात्रों को कॅरियर के बेहतर विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत, यदि किसी छात्र ने पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग में किया है, तो वह अब कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल या अन्य किसी भी ब्रांच में बीई/बीटेक में दाखिला ले सकता है। पहले यह नियम था कि छात्र को उसी ब्रांच में आगे की पढ़ाई करनी होती थी, जिससे विकल्प सीमित हो जाते थे।
लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों को सीधे इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष (सेकंड ईयर) में दाखिला मिलेगा। इससे उन्हें एक वर्ष का समय बचाने का लाभ भी मिलेगा।
यह बदलाव जॉब मार्केट और इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। छात्र भविष्य की संभावनाओं के अनुसार ब्रांच चुन सकेंगे। स्किल अपग्रेड कर पाएंगे।
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