Bhilai News: भिलाई में पीलिया का कहर, 22 बच्चे बीमार , गंदे पानी पर भी उठा सवाल

स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके में रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। कई अन्य बच्चों का इलाज घर पर किया जा रहा है, जिससे लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ रहे हैं। रहवासियों ने नलों से गंदा पानी आने की शिकायत की है। घरों में भरे पानी को देखने से ही उसकी खराब गुणवत्ता साफ नजर आ रही है। सूचना मिलने पर नगर निगम भिलाई की स्वास्थ्य और जल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब दर्जनभर घरों से पानी के नमूने जांच के लिए एकत्र किए हैं।