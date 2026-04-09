PM-AASHA Scheme Registration: पीएम-आशा योजना में राहत! पंजीयन की तारीख बढ़ी, किसानों को मिलेगा ज्यादा समय

PM-AASHA Scheme Registration: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के तहत दलहन और तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो चुकी है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 20 अप्रैल 2026 कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें।