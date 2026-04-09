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PM-AASHA Scheme Registration: पीएम-आशा योजना में राहत! पंजीयन की तारीख बढ़ी, किसानों को मिलेगा ज्यादा समय

PM-AASHA Scheme Registration: प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के तहत दलहन और तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो चुकी है।

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भिलाई

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Shradha Jaiswal

Apr 09, 2026

PM-AASHA Scheme Registration: पीएम-आशा योजना में राहत! पंजीयन की तारीख बढ़ी, किसानों को मिलेगा ज्यादा समय(photo-patrika)

PM-AASHA Scheme Registration: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के तहत दलहन और तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो चुकी है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 20 अप्रैल 2026 कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें।

PM-AASHA Scheme Registration: दलहन-तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी

योजना के तहत खरीफ 2025-26 की अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलों की खरीदी की जा रही है। इसके अलावा रबी 2025-26 की चना, मसूर और सरसों फसल भी समर्थन मूल्य पर खरीदी के दायरे में शामिल हैं। इससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होगा।

20 अप्रैल तक करा सकेंगे पंजीयन

पहले निर्धारित समय सीमा कम होने के कारण कई किसान पंजीयन नहीं करा पाए थे। इसे देखते हुए अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दी गई है। किसान अपने नजदीकी सेवा सहकारी समितियों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं।

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज

पंजीयन के दौरान किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें ऋण पुस्तिका, बी-1, पी-2, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति शामिल है। इन दस्तावेजों के आधार पर किसानों की पात्रता सुनिश्चित की जाएगी।

सत्यापन प्रक्रिया को बनाया गया आसान

किसानों की सुविधा के लिए सत्यापन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। इससे पंजीयन में लगने वाला समय कम होगा और किसानों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र को मजबूती देना है।

अधिक से अधिक किसान उठाएं लाभ

प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द पंजीयन कराएं, ताकि योजना का फायदा समय पर मिल सके और उनकी फसलों की खरीदी में किसी तरह की परेशानी न हो।

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Published on:

09 Apr 2026 01:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / PM-AASHA Scheme Registration: पीएम-आशा योजना में राहत! पंजीयन की तारीख बढ़ी, किसानों को मिलेगा ज्यादा समय

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