African Swine Fever: छत्तीसगढ़ में ASF का कहर! 300 से ज्यादा सूअरों की मौत, 150 को मारा गया

संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने फार्म में बचे हुए लगभग 150 सूअरों को भी मारने का फैसला लिया। मेडिकल टीम ने पीपीई किट पहनकर पूरे प्रोटोकॉल के तहत सूअरों को जहरीला इंजेक्शन दिया, ताकि वायरस का प्रसार आगे न हो सके। इसके बाद सभी मृत सूअरों को फार्म परिसर के पीछे गड्ढे खोदकर सुरक्षित तरीके से दफनाया गया, जिससे संक्रमण फैलने का जोखिम कम किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम से फार्म संचालक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।