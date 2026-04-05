अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी… एक ही दिन 11वीं की छात्रा और बीसीए के छात्र ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट

Bhilai Suicide News: छत्तीसगढ़ के भिलाई एक ही दिन दो विद्यार्थियों ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। एक तरफ 11वीं की छात्रा ने मौत को गले लगाया तो दूसरी तरफ बीसीए सेकेंड ईयर के छात्र ने भी अपनी जान दे दी। इन दो घटनाओं ने न सिर्फ परिवारों को गहरे सदमे में डाला है, बल्कि समाज और व्यवस्था के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रा ने मौत से पहले सुसाइड नोट लिखा है। जिसमें को परेशान नहीं करने की बातों का जिक्र किया है।