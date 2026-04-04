अब घर लेना हुआ आसान! सिर्फ 10 लाख में सी-3 टाइप आवास, जानिए क्यों है BSP अफसरों के लिए नई लाइसेंस योजना खास…

सूत्रों के अनुसार, इस लाइसेंस योजना के तहत आवास प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को सुरक्षा निधि के रूप में राशि जमा करनी होगी। सी-3 टाइप आवास के लिए 10 लाख रुपये और एनक्यू-4 श्रेणी रुआंबांधा सेक्टर के लिए 8 लाख रुपये सुरक्षा निधि के रूप में निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आवंटित आवास का मासिक किराया भी अग्रिम जमा करना होगा, जिसमें अफसरों के लिए 3,600 रुपये और कर्मचारियों के लिए 1,800 रुपये प्रति माह का भुगतान करना अनिवार्य है।