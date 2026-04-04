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अब घर लेना हुआ आसान! सिर्फ 10 लाख में सी-3 टाइप आवास, जानिए क्यों है BSP अफसरों के लिए नई लाइसेंस योजना खास…

BSP Officers Housing Scheme: भिलाईनगर में नगर सेवाएं विभाग ने ई.क्यू.-1 (केवल सी-3 टाइप) और एनक्यू-4 (रुआंबांधा सेक्टर) के चिन्हित एवं सूचीबद्ध आवासों के लिए 11 माह की अवधि के एक बार आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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भिलाई

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Shradha Jaiswal

Apr 04, 2026

अब घर लेना हुआ आसान! सिर्फ 10 लाख में सी-3 टाइप आवास, जानिए क्यों है BSP अफसरों के लिए नई लाइसेंस योजना खास...(photo-patrika)

अब घर लेना हुआ आसान! सिर्फ 10 लाख में सी-3 टाइप आवास, जानिए क्यों है BSP अफसरों के लिए नई लाइसेंस योजना खास...(photo-patrika)

BSP Officers Housing Scheme: छत्तीसगढ़ के भिलाईनगर में नगर सेवाएं विभाग ने ई.क्यू.-1 (केवल सी-3 टाइप) और एनक्यू-4 (रुआंबांधा सेक्टर) के चिन्हित एवं सूचीबद्ध आवासों के लिए 11 माह की अवधि के एक बार आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत अधिकारी और कर्मचारी अपने आवासों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

BSP Officers Housing Scheme: सुरक्षा निधि और किराया शुल्क

सूत्रों के अनुसार, इस लाइसेंस योजना के तहत आवास प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को सुरक्षा निधि के रूप में राशि जमा करनी होगी। सी-3 टाइप आवास के लिए 10 लाख रुपये और एनक्यू-4 श्रेणी रुआंबांधा सेक्टर के लिए 8 लाख रुपये सुरक्षा निधि के रूप में निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आवंटित आवास का मासिक किराया भी अग्रिम जमा करना होगा, जिसमें अफसरों के लिए 3,600 रुपये और कर्मचारियों के लिए 1,800 रुपये प्रति माह का भुगतान करना अनिवार्य है।

यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आवास योजना के तहत आवंटन सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से हो, साथ ही आवेदकों को वित्तीय रूप से तैयार रहना होगा। नगर सेवाएं विभाग ने आवासीय सुरक्षा और किराया प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, ताकि आवेदक आसानी से आवेदन कर सकें और योजना का लाभ उठा सकें।

आवंटन की प्रक्रिया

लाइसेंस योजना के तहत अफसरों को सी-3 टाइप और कर्मचारियों को एनक्यू-4 श्रेणी के आवास आवंटित किए जाएंगे। नगर सेवाएं विभाग ने आवास आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि आवेदकों को सुविधा और विश्वास दोनों सुनिश्चित किया जा सके।

रिनोवेशन और उम्मीदें

विशेष बात यह है कि इस बार इन आवासों का रिनोवेशन करने का प्रस्ताव है। पिछले वर्ष योजना को अपेक्षित रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन रिनोवेशन और रिटेंशन स्कीम बंद होने के कारण इस बार अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। आवेदक निर्धारित समय में आवेदन जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिकारी और कर्मचारियों ने इस योजना को लेकर उत्साह व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि नवीनीकरण के बाद आवासीय सुविधाओं का स्तर बेहतर होगा।

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Updated on:

04 Apr 2026 12:31 pm

Published on:

04 Apr 2026 12:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / अब घर लेना हुआ आसान! सिर्फ 10 लाख में सी-3 टाइप आवास, जानिए क्यों है BSP अफसरों के लिए नई लाइसेंस योजना खास…

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