Bhilai News: अब पैन कार्ड बनवाना नहीं होगा आसान, आधार के अलावा कई दस्तावेज जरूरी, देखें लिस्ट

पैन कार्ड बनवाने के लिए जो फॉर्म अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वे 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे। सरकार नए पैन एप्लीकेशन फॉर्म जारी करने वाली है। 1 अप्रैल 2026 के बाद पुराने फॉर्म के जरिए न तो नया पैन कार्ड बनेगा और न ही पुराने पैन कार्ड में कोई अपडेट (PAN Card Correction) हो पाएगा। ऐसे में अगर आप नए आवेदन करना चाहते हैं या पुराने कार्ड में कोई बदलाव (PAN Card Update) करवाना चाहते हैं, तो आपको नए फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करना होगा।