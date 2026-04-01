CG News: बीकॉम फाइनल ईयर अंग्रेजी परीक्षा में गड़बड़ी, रद्द हो सकता है पेपर, छात्रों में दिखा आक्रोश

28 मार्च को दोपहर एक से चार बजे की पाली में आयोजित परीक्षा में छात्रों को जो प्रश्नपत्र दिया गया, उसमें लगभग 50 प्रतिशत प्रश्न पुराने सिलेबस से पूछे गए थे। जबकि वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया गया था। ग्रामर का हिस्सा सामान्य रहा, लेकिन ‘लेसन’ आधारित प्रश्न पूरी तरह अप्रासंगिक पाए गए। विषय विशेषज्ञों के अनुसार, प्रश्नपत्र में शामिल कई प्रश्न पुराने और लगभग दो दशक पुराने पाठ्यक्रम से लिए गए थे। यह पेपर सेटिंग कमेटी की गंभीर लापरवाही मानी जा रही है, जिसका सीधा असर छात्रों पर पड़ा है।