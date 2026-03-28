निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय को हटाने की मांग, कलेक्टर को पत्र लिखकर सभापति ने की कार्रवाई की मांग

सभापति गिरवर बंटी साहू ने बताया कि उत्पन्न परिस्थितियों और प्रशासनिक गतिरोध को देखते हुए पार्षद पीयूष मिश्रा ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 54(2) के तहत आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों ने एकमत से समर्थन किया, जिसके बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। सभापति ने दुर्ग कलेक्टर को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सदन की भावना और पारित प्रस्ताव के अनुरूप आयुक्त के स्थानांतरण अथवा पद से हटाने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।