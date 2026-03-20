CG Weather Update: जारी रहेगा बारिश का दौर, 40-50 km/h की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, देखें IMD का ताजा अपडेट

CG Weather Update: दुर्ग जिले में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला-बदला है। जहां एक ओर दिन में तेज धूप और गर्मी का असर बना हुआ है, वहीं रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक तापमान दुर्ग में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।