17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Bhilai Clash: बच्चों के विवाद में बड़ों ने किया पथराव, दो पक्षों में हिंसक झड़प में CSP समेत 5 घायल

Bhilai Clash: भिलाई में देर रात बच्चों के बीच हुए में दो पक्ष आमने-सामने भिड़ गए। हालात इतने खराब हो गए कि पथराव शुरू हो गया। हमले में CSP समेत 5 घायल

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Mar 17, 2026

bhilai clash

भिलाई में हिंसक झड़प ( Photo - Patrika )

Bhilai Clash: भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र के कैंप-2 स्थित गफ्फार मोहल्ले में देर रात बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। देखते ही देखते दो पक्ष आमने-सामने भिड़ गए। हालात इतने खराब हो गए कि विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग के बीच जमकर पथराव और मारपीट होे गया। घटना में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया।

Bhilai Clash: रात करीब 10 बजे शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 10 बजे मोहल्ले में रहने वाले दो पड़ोसी परिवारों के बच्चों के बीच कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस विवाद में सोनकर मोहल्ले का एक हिंदू लडक़ा भी शामिल था। बच्चों की यह झड़प धीरे-धीरे बड़ों तक पहुंच गई और दोनों पक्षों के लोग एकत्र होकर आमने-सामने आ गए। इसके बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

पहले से बना हुआ था तनाव

स्थानीय लोगों के मुताबिक, दो दिन पहले भी क्षेत्र में एक मामला सामने आया था, जिसमें सोनकर परिवार के एक युवक पर दूसरे समुदाय की एक लडक़ी को भगाकर ले जाने का आरोप लगा था। शिकायत के बाद पुलिस ने लडक़ी को बरामद कर युवक के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया था और उसे जेल भेज दिया गया था। बताया जा रहा है कि उसी घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव बना हुआ था।

छावनी CSP समेत 5 घायल

आरोप है कि उसी रंजिश में यह विवाद हुआ। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पत्थरबाजी में मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं, जिनमें छावनी CSP समेत 5 लोग शामिल हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

पुलिस ने संभाली स्थिति

सोमवार रात विवाद बढऩे की सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस के साथ आसपास के थाना क्षेत्रों से भी अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने हालात को नियंत्रित करते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, सीएसपी छावनी प्रशांत पैकरा, सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Mar 2026 07:29 pm

Published on:

17 Mar 2026 07:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai Clash: बच्चों के विवाद में बड़ों ने किया पथराव, दो पक्षों में हिंसक झड़प में CSP समेत 5 घायल

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भिलाई नगर निगम का 800 करोड़ रुपए का बजट पेश, पहले दिन आय पर हुई चर्चा

bhilai nagar nigam newsm Nagar Nigam Budget
भिलाई

पत्नी की मौत से टूटे पिता ने बेटे संग जहर खाकर दी जान, दरवाजा तोड़कर पुलिस ने बरामद किया शव

Suicide news
भिलाई

‘12वीं फेल’ अभिनेता विक्रांत मैसी बोले- दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर

भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर- मैसी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

मौसम का बदलेगा मिजाज… गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार, 40–50 किमी रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

Weather Update
भिलाई

CG News: बीएसपी की जमीन पर बिना एनओसी बनी 2.77 करोड़ की लाइब्रेरी, नगर निगम नोटिस के बावजूद चुप

बीएसपी की जमीन पर बिना एनओसी बन गई 2.77 करोड़ की लाइब्रेरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.