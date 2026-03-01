Bhilai Clash: बच्चों के विवाद में बड़ों ने किया पथराव, दो पक्षों में हिंसक झड़प में CSP समेत 5 घायल

Bhilai Clash: भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र के कैंप-2 स्थित गफ्फार मोहल्ले में देर रात बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। देखते ही देखते दो पक्ष आमने-सामने भिड़ गए। हालात इतने खराब हो गए कि विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग के बीच जमकर पथराव और मारपीट होे गया। घटना में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया।