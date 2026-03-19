दुर्ग के 131 फार्म हाउस के अंदर चल क्या रहा.. स्थानीय लोगों को पता ही नहीं, बड़े नेटवर्क की आशंका!

जिले के किसान बताते हैं कि सामान्यत: एक एकड़ जमीन 10 से 15 हजार रुपए में किराए पर मिल जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से बाहरी राज्यों के लोग 30 से 40 हजार रुपए तक किराया देने लगे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी फसल है, जो इतना भारी किराया और खर्च निकालकर भी मुनाफा दे रही है? स्थानीय किसान जालम पटेल कहते हैं, कि टमाटर जैसी फसल में ही एक एकड़ में एक लाख से ज्यादा खर्च आता है। ऐसे में 40 हजार किराया देकर खेती करना संभव ही नहीं है, जब तक कुछ अलग न हो।