19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

कलेक्टर अभिजीत सिंह का बड़ा एक्शन.. 48 निजी अस्पतालों को नोटिस, पांच का लाइसेंस किया निरस्त

Collector Action: नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर दुर्ग जिला कलेक्टर ने कार्रवाई की है। जिले के 48 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है, वहीं पांच का लाइसेंस निरस्त किया है…

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Mar 19, 2026

IAS abhijeet singh, Durg collector action

दुर्ग कलेक्टर का बड़ा एक्शन.. 48 निजी अस्पतालों को नोटिस ( Photoo - Patrika )

Durg Collector Action: दुर्ग जिले के 48 निजी अस्पतालों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत ( IAS Abhijit Singh ) के निर्देश पर जिले के निजी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर जांच की गई, जिसमें गम्भीर अनियमितताएं सामने आई हैं। निरीक्षण के बाद 48 निजी अस्पतालों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है, जबकि पांच अस्पतालों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

Collector Action: 124 निजी अस्पतालों का किया गया निरीक्षण

नर्सिंग होम अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आयुष्मान योजना से संबद्ध 124 निजी अस्पतालों का एक माह के भीतर भौतिक निरीक्षण किया गया। इसके लिए चार टीमों का गठन किया गया था, जिनमें नगरीय निकाय, जिला आयुष कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट में 48 अस्पतालों में विभिन्न प्रकार की कमियां पाई गईं, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह एवं रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और नियम 2013 के तहत 30 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया।

पुन: निरीक्षण में भी नहीं सुधरी स्थिति

अस्पतालों से प्राप्त जवाब के बाद गठित टीम ने दोबारा निरीक्षण किया। इसमें 5 अस्पताल ऐसे पाए गए, जहां निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं की गई और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन सामने आया।

इन अस्पतालों पर गिरी गाज

नियमों के उल्लंघन पर दाउजी मेमोरियल हॉस्पिटल (जामगांव आर, पाटन), प्राची हॉस्पिटल (पुलगांव), जीवन ज्योति हॉस्पिटल (वार्ड 5, जामुल भिलाई), आईएमआई हॉस्पिटल (न्यू खुर्सीपार भिलाई) और आशीर्वाद नर्सिंग होम (जीई रोड, भिलाई) का लाइसेंस नर्सिंग होम एक्ट के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी निजी अस्पतालों को निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित उपचार मिल सके।

निजी अस्पतालों की लापरवाही से जुड़ी और भी है खबरें

सेफ्टी में चूक या लापरवाही? राजधानी में टैंक सफाई के दौरान दम घुटने से 3 की मौत, देखें Video

Raipur से एक बेहद दुखद और चिंताजनक हादसा सामने आया है। शहर के पचपेड़ी नाका स्थित Ramakrishna Hospital परिसर में बने सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई.. पूरी पढ़ें खबरें…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Mar 2026 12:54 pm

Published on:

19 Mar 2026 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / कलेक्टर अभिजीत सिंह का बड़ा एक्शन.. 48 निजी अस्पतालों को नोटिस, पांच का लाइसेंस किया निरस्त

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai Clash: बच्चों के विवाद में बड़ों ने किया पथराव, दो पक्षों में हिंसक झड़प में CSP समेत 5 घायल

bhilai clash
भिलाई

भिलाई नगर निगम का 800 करोड़ रुपए का बजट पेश, पहले दिन आय पर हुई चर्चा

bhilai nagar nigam newsm Nagar Nigam Budget
भिलाई

पत्नी की मौत से टूटे पिता ने बेटे संग जहर खाकर दी जान, दरवाजा तोड़कर पुलिस ने बरामद किया शव

Suicide news
भिलाई

‘12वीं फेल’ अभिनेता विक्रांत मैसी बोले- दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर

भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर- मैसी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

मौसम का बदलेगा मिजाज… गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार, 40–50 किमी रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

Weather Update
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.