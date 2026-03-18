Septic Tank Gas Death Update: सेफ्टी में चूक या लापरवाही? राजधानी में टैंक सफाई के दौरान दम घुटने से 3 की मौत, देखें Video

Septic Tank Gas Death: Raipur से एक बेहद दुखद और चिंताजनक हादसा सामने आया है। शहर के पचपेड़ी नाका स्थित Ramakrishna Hospital परिसर में बने सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। इस हादसे ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि एक बार फिर मजदूरों की जान जोखिम में डालने वाली लापरवाही को उजागर किया है।