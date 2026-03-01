भिलाई नगर निगम का 800 करोड़ रुपए का बजट पेश, पहले दिन आय पर हुई चर्चा

Bhilai Nagar Nigam: भिलाई नगर निगम का वर्ष 2026-27 का करीब 800 करोड़ रुपए का बजट महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक में पेश किया गया। आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने एमआईसी सदस्यों के सामने बजट प्रस्तुत किया। पहले दिन की बैठक में केवल आय के स्रोतों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें निगम की वित्तीय स्थिति, राजस्व बढ़ाने के उपाय और पिछले वर्षों की आय के आंकड़ों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि आय बढ़ाने के लिए कर संग्रह में सुधार, बकाया वसूली और नए स्रोतों की तलाश पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।