Bhilai News: मात्र 1 रुपये में होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, मिलेगी वीआईपी सुविधाएं और निःशुल्क भोजन

​इस सेवा के तहत वैशाली नगर विधानसभा के जरूरतमंद मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन जिले के सर्वसुविधायुक्त एवं निजी अस्पतालों में कराया जाएगा। खास बात यह है कि मरीजों को इस बड़े ऑपरेशन के लिए मात्र 1 रुपये की टोकन राशि देनी होगी। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मरीज के लिए दोनों समय का पौष्टिक नाश्ता और भोजन भी विधायक की ओर से पूरी तरह निःशुल्क रहेगा।