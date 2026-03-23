Online Satta: ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 7 आरोपी को दबोचा, करोड़ों का अवैध कारोबार हुआ उजागर

गिरफ्तार आरोपियों में पोषण निषाद 26 साल, निवासी अंजोरा, योगेश कुमार विश्वकर्मा, 22 साल, निवासी जलेबी चौक, छावनी भिलाई, गौरव तिवारी, 26 साल, निवासी कबीर नगर, रायपुर, संजय कुमार जायसवाल, 26 साल, निवासी कैंप-1, जलेबी चौक, छावनी भिलाई, चुनेश निषाद, 20 साल, निवासी श्याम नगर, थाना छावनी भिलाई, विक्रम सिंह उर्फ विक्की, 30 साल, निवासी, न्यू बसंत टॉकीज के पास थाना छावनी भिलाई और उदल हमणे, 19 साल, निवासी न्यू बसंत टॉकीज के पास थाना छावनी भिलाई शामिल हैं। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा के मामले में धारा 318, (4) बीएनएस, 6, 7, 8 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।