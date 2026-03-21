Online Satta: देशभर में फैले ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 45 लाख समेत दो सटोरिए गिरफ्तार, ऐसे हुआ पूरे नेटवर्क का खुलासा

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में राजेश उर्फ राजा बजाज पिता किशन चंद्र बजाज, उम्र 34 वर्ष, निवासी गार्डन सिटी, मोपका, थाना सरकंडा और प्रदीप खत्री पिता रामचंद खत्री, उम्र 34 वर्ष, निवासी आदित्यनाथ परिसर, मंगला थाना सिविल लाइन बिलासपुर शामिल हैं। मुख्य आरोपी राजेश उर्फ राजा बजाज लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए 5000 का इनाम घोषित किया गया था। वह पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाना बदल रहा था और रायपुर में छिपकर रह रहा था।